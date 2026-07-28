Impianto biometano: la Regione risponde al Comune "Infrastrutture utilizzabili per allontanare biomasse e prevenendo inquinamento"

La dirigente del Ciclo integrato rifiuti della Regione Campania, in merito alle problematiche relative ai miasmi derivanti dall' impianto biometano nelle contrade Benevento Nord, ha risposto comunicando al Comune di Benevento quanto segue: "Resta fermo, tuttavia, che la società potrà utilizzare le infrastrutture attualmente presenti nell'impianto, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, adottando le soluzioni tecnico-organizzative ritenute più idonee a garantire la più rapida ed efficace esecuzione delle operazioni di allontanamento delle biomasse attualmente presenti nel sito. Tale utilizzo dovrà, in ogni caso, avvenire adottando ogni idonea misura di prevenzione e contenimento di possibili forme di inquinamento, sia primario che secondario, e con esclusione assoluta di ogni attività di recupero".