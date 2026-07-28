Sicurezza stradale e urbana: nasce l'Osservatorio Per monitorare incidenti, degrado e criticità del territorio

Conoscere i fenomeni per programmare interventi sempre più efficaci. È questo l'obiettivo dell'Osservatorio per la Sicurezza Stradale e Urbana istituito dal Comando della Polizia Municipale di Benevento, una nuova funzione tecnico-organizzativa di supporto alle decisioni che consentirà di raccogliere, analizzare e valorizzare il patrimonio informativo prodotto quotidianamente dall'attività del Corpo.

L'Osservatorio nasce dalla consapevolezza che la sicurezza urbana non si costruisce soltanto attraverso i controlli sul territorio, ma anche mediante una lettura sistematica dei dati relativi agli incidenti stradali, ai controlli di polizia, agli interventi operativi, alle segnalazioni dei cittadini e alle ulteriori informazioni provenienti dalle banche dati istituzionali accessibili. L'obiettivo è trasformare queste informazioni in uno strumento concreto di pianificazione e prevenzione, capace di orientare con maggiore efficacia l'impiego delle risorse e l'organizzazione dei servizi.

Istituito in via sperimentale, l'Osservatorio si avvarrà di attività svolte esclusivamente attraverso il personale e le competenze già presenti all'interno del Comando, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio comunale.

Tra i principali compiti dell'Osservatorio figurano il monitoraggio dell'incidentalità stradale, l'analisi dei fenomeni di degrado urbano e delle criticità territoriali, l'elaborazione di statistiche e mappe tematiche, la predisposizione di report periodici e dossier di approfondimento, l'individuazione di indicatori di rischio e di performance e il supporto alla programmazione dei servizi operativi.

Un ruolo centrale sarà affidato ai responsabili dei diversi Nuclei della Polizia Municipale, chiamati a trasmettere periodicamente i dati relativi alle attività di competenza, contribuendo alla costruzione di un sistema informativo costantemente aggiornato e in grado di restituire un quadro dinamico dell'evoluzione dei fenomeni che interessano la città.

L'Osservatorio rappresenterà inoltre uno strumento strategico per la progettazione di interventi candidabili ai finanziamenti regionali, nazionali ed europei, grazie alla disponibilità di dati oggettivi e analisi statistiche utili a documentare bisogni, criticità e risultati.

Particolare attenzione sarà riservata alla tutela dei dati personali. Tutte le attività saranno svolte nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy, trasparenza amministrativa e segreto d'ufficio; gli eventuali report destinati alla diffusione esterna saranno pubblicati esclusivamente in forma aggregata e anonima.

Con questa iniziativa il Comando della Polizia Municipale di Benevento si avvicina sempre di più al modello europeo di “polizia data-driven”, un modello gestionale fondato sull'analisi dei dati e sulla valutazione dei risultati, nel quale l'esperienza quotidiana degli operatori si integra con strumenti di monitoraggio e analisi per rendere l'azione amministrativa sempre più efficace, tempestiva e orientata alla prevenzione.