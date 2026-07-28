Indice di sportività, Mastella: "Risaliamo posizioni, ottima notizia"

Il sindaco commenta la classifica del sole 24 ore

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Benevento.  

Benevento risale nell'indice di sportività, calcolato annualmente da Il Sole 24 Ore e in Campania facciamo meglio di province come Avellino, Salerno e Caserta. Siamo a metà classifica, ma davanti a numerose province meridionali della nostra dimensione. I risultati eccezionali del Benevento Calcio spingeranno ancora più in alto la passione sportiva della città, mentre gli investimenti dell'Amministrazione con Pnrr e Sport e periferie doneranno agli sportivi nuovi impianti per sport indoor (volley e basket), tennis, padel e bocce, per risalire così ancora maggiori posizioni in futuro", lo scrive in una nota il sindaco Clemente Mastella.

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