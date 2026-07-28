Abbonamenti, la società ci crede: "Arriviamo a 10.000!" Un'esortazione che stimola l'orgoglio dei tifosi: puntare ad un traguardo che sembrava impensabile

“Ogni abbonamento conta. Ogni voce fa la differenza. Arriviamo a 10.000. Insieme, per il Benevento”. L'esortazione viene direttamente dalla società giallorossa, una voce che è una speranza di vedere realizzato il sogno di catalizzare allo stadio tutti i cuori giallorossi per un campionato bello e suggestivo come la serie B. E' una sorta di conto alla rovescia, i quadranti della calcolatrice che segnano il dato odierno: 3.165 e quel conteggio disegnato con la strega che corre veloce, ha superato quota 3.000 e va verso traguardi impensati. L'ufficio marketing si espone, quasi lancia la sfida: Arriviamo a 10.000! Sarebbe una risposta potente da parte della tifoseria che sembrava essersi assopita nella fase di prelazione, ma che si è risvegliata forte in questa seconda fase libera. Sognare non è un peccato, solo chi ci crede può farlo, solo in questa maniera i sogni possono avverarsi.