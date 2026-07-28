Castelfranco in Miscano: Del Basso De Caro si dimette da consigliere comunale

Umberto Del Basso De Caro ha rassegnato le dimissioni dalla carica di consigliere comunale di Castelfranco in Miscano.
A poco più di due mesi dalle elezioni, e all'indomani del voto per il presidente della provincia di Benevento, la decisione.
La formalizzazione dell'atto è prevista nel corso della seduta del Consiglio comunale convocata per venerdì 31 luglio, quando l'assemblea procederà anche alla surroga con il primo dei non eletti della lista di opposizione.
L'ex sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti era stato eletto in Consiglio dopo aver guidato la lista "Castelfranco in Comune" nella competizione elettorale dello scorso maggio, conclusasi con la vittoria del sindaco Andrea Giallonardo.
Pur sconfitto nella corsa alla fascia tricolore, lo storico esponente del partito democratico sannita, aveva ottenuto un seggio tra i banchi della minoranza.