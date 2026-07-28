Benevento, Maita: pronti per il nuovo campionato Parla il capitano giallorosso impegnato nel ritiro di Cascia

Bilancio positivo per Mattia Maita. Dopo la conquista della serie B, obiettivo prefissato lo scorso anno, di questi tempi, il capitano respira un’atmosfera di ottimismo. “Stiamo lavorando bene. La rosa non è stata stravolta, ci sono tanti giocatori della passata stagione che sanno bene cosa chiede il tecnico ma anche qual è il modus operandi della società”. Finora risposte positive nelle amichevoli. “Vincere fa sempre bene ma stiamo comunque parlando di un calcio estivo, i carichi di lavoro si fanno sentire e può anche capitare qualche scivolone. Dal canto nostro cerchiamo sempre di non sbagliare l’atteggiamento, prerogativa che ci ha accompagnato anche nella passata stagione”. Nuovi arrivi, grandi aspettative. “Ci hanno raggiunto giocatori di esperienza ma soprattutto ragazzi seri, l’aspetto più importante per far gruppo e far bene. Starà a noi vecchi far sì che il loro inserimento sia immediato ma stiamo sulla buona strada”. Maita sta bene, condizione quasi ottimale. “Mi sono presentato bene al ritiro. Oramai ho esperienza e so che se si parte bene il campionato sarà in discesa. Quando ero più giovane pensavo di potermi trascurare convinto di rimettermi in sesto durante il ritiro ma poi ho capito che bisogna partire subito bene”. Riflettori sul calendario, fattore casa da far valere. “Non saranno facili le prime partite. Conosco bene il Modena, ha valori importanti insieme a tutto l’ambiente. La nostra forza? I tifosi… dovranno sostenerci come hanno fatto lo scorso anno. Con loro e con una grande volontà potremo arrivare lontano”.