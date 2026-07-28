Mercato Benevento, l'esterno Cherubini ad un passo Di proprietà della Roma, arriverà in prestito. Lo scorso 4 giugno ha esordito in Nazionale A

Il Benevento sembra aver scelto il giocatore chiave della corsia mancina, quell'esterno che deve prendere (almeno inizialmente) il posto ingombrante di Pierluigi Simonetti. E, ironia della sorte, al posto dell'ex romanista ci sarà quasi certamente un altro giocatore giallorosso, Luigi Cherubini, classe 2004, da Tivoli, tutta la trafila fatta proprio nelle giovanili della Roma.

Il Benevento è ormai ad un passo dall'operazione che può essere definita importantissima. Ricorderanno tutti che il ragazzo della Roma, in prestito negli ultimi due anni a Carrara e a Genova con la Samp, ha appena esordito nella Nazionale maggiore, quella di Baldini, che ha affrontato Lussemburgo e Grecia. Lui ha giocato la prima partita, quella in terra lussemburghese, un giorno speciale il 4 giugno scorso, nel quale ha vestito per la prima volta la mitica maglia azzurra (anche se quel giorno era bianca). Dopo il prestito a Carrara con una bella salvezza e per lui 34 presenze e 3 gol, l'anno scorso è stato alla Sampdoria (sempre in prestito) facendo segnare 35 partite e 2 gol. Destro naturale, abituato a giocare a sinistra per accentrarsi e trovare il tiro con il suo piede.

Cherubini dovrebbe arrivare in giallorosso in prestito con diritto di riscatto. La trattativa è ormai ai dettagli, ma è davvero bene avviata e dovrebbe essere conclusa a breve.

Nella foto Luigi Cherubini con la maglia della Nazionale