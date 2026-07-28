Abbonamenti, secondo giorno di vendita libera: subito una flessione L'afflluenza di ieri potrebbe essere dovuta all'accaparramento dei posti migliori

Secondo giorno di vendita libera degli abbonamenti per la prossima stagione, si segnala purtroppo un lieve rallentamento in questo martedì di fine luglio: sono infatti 179 le tessere sottoscritte in questo 28 luglio fino alle 18,13, una flessione evidente rispetto alle 443 di ieri (264 in meno), quando molti si sono affrettati per accaparrarsi i posti migliori (una sorta di prelazione bis). Il numero comunque non è disprezzabile e fa sempre sperare in una impennata fino al 21 agosto.

Il numero complessivo è ora di 3.344 abbonamenti, se si andasse avanti a questi ritmi negli ultimi giorni si potrebbe facilmente ragigungere almeno quota settemila. E' una speranza concreta, speriamo si realizzi.

Ricordiamo che a partire dalle ore 9.00 di 27 luglio 2026, e fino alle 23.59 del giorno che precede la prima gara casalinga di campionato (21 agosto contro il Modena), è attiva la vendita libera per tutti i tifosi giallorossi. La speranza, senza sognare numeri inafferrabili, che si possa giungere ad una quota di abbonamenti che sia adeguata all'importanza del prossimo campionato di serie B.