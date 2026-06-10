Trasporto pubblico a Benevento e passaggio ad Air: martedì vertice in Regione Il sindaco Mastella: spero sia tassello definitivo per il passaggio al gestore unico

"Martedì 16 giugno alle ore 13 affronterò il tema del trasporto pubblico cittadino in un vertice con il vicepresidente regionale con delega ai Trasporti Mario Casillo che ringrazio per la disponibilità e la sensibilità istituzionale. All'incontro parteciperanno le sigle sindacali campane: auspico questo ulteriore e doveroso passaggio istituzionale rappresenti il tassello definitivo perché si concretizzi il subentro del gestore unico Air Campania: a prescindere da speculazioni sulla vicenda che non hanno nessuna utilità e che sono messe in campo da alcuni appartenenti a forze politiche che mandarono in default l'ex Amts: trovai un'azienda fallita, in questi 10 anni abbiamo garantito e migliorato il servizio: chi è in buona fede non può ometterlo. Stiamo lavorando, comunque, in sinergia con la Regione per trovare le migliori soluzioni in una fase di transizione che va gestita con responsabilità e determinazione", lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella.

