Abbonamenti, primo giorno di vendita libera, è subito record! Cifra mai toccata nel corso della prelazione: si va avanti fino alla vigilia di Benevento-Modena

Al primo giorno di vendita libera c'è subito il record: 443 tessere sottoscritte. Un numero mai toccato nel corso della prelazione terminata ieri sera. Così complessivamente siamo giunti a quota 3.165 e la cosa comincia a farsi interessante. Dovrsse andare avanti di questo passo, si riuscirebbe a recuperare tutto il tempo perso dalla fase di prelazione. Ricordiamo gli abbonamenti dello scorso anno che furono 5.234. Se non sarà solo la spinta del primo giorno di vendita libera, si può sperare di arrivare ad un numero cospicuo di abbonamenti che possa essere adeguato all'importanza della serie B.

Si va avanti con la fase libera, non ci sono vincoli e tutti possono scegliere il posto che vogliono. I botteghini dello stadio sono aperti dal lunedì al venerdì, dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 18,00. Ovviamente restano i punti vendita della Etes e la possibilità di sottoscrivere l'abbonamento online.