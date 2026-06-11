Lavori di manutenzione straordinaria su alcune Strade provinciali del Sannio Le strade interessate in provincia di Benevento

Il presidente dlel aProvincia di Benevento, Nino Lombardi ha annunciato che a breve saranno avviato una serie di lavori di manutenzioni su alcune strade di competenza dell'Ente grazie a circa 300mila euro stanziati da Decreti del Ministero delle Infrastrutture e dalla Regione Campania.

Le opere principali sono: -Strada provinciale n. 18 “Giro dei Santi” -interventi di messa in sicurezza in tratti dell’arteria interssanti i territori di Sant’Angelo a Cupolo e San Nicola Manfredi per circa Euro 100.000 con la risagomature e/o frasatura, dove necessario, e realizzazione di nuovo tappetino per tratti saltuari per circa 1300 metri lineari e relativa pulizia cunette.

-Strada provinciale n. 43 in territorio di Pannarano per l'importo netto di circa Euro 50.000 con il ripristino del piano viabile e la messa in sicurezza in tratti salturai per circa 600 metri lineari.

Strada provinciale n. 27 intervento per l’importo complessivo di circa Euro 100.000 per la messa in sicurezza di un tratto dell’arteria dal

territorio di Apice con risagomature e/o frasatura, dove necessario, e realizzazione di nuovo tappetino per tratti saltuari per circa 1300

metri lineari e relativa pulizia cunette.

Strada provinciale n. 27 per la ricostruzione di un tratto di cunettone tra le progressive chilometriche 8+415 e 8+525 per l'importo di Euro

100.000 per la messa in sicurezza di un cunettone in cemento per lo scarico delle acque, della lunghezza di circa 600 metri.