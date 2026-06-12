Cub Sanità: "Anpas costretta a fare marcia indietro sul 118 di Benevento" E lancia la sfida a Cgil, Cisl e Uil

La CUB Sanità risponde a CGIL, CISL e UIL: “L'azienda capitola davanti alle diffide legali ma si inventa clausole fantasiose pur di non ammettere che la sua 'regola delle 18 ore' è illegittima. Noi non arretriamo di un millimetro”. In meno di una settimana, l'azione sindacale e legale della CUB Sanità ha costretto ANPAS Campania a fare marcia indietro sul servizio 118 di Benevento, svelando al contempo l'inconsistenza del soccorso dei sindacati confederali (CGIL, CISL e UIL) che negli ultimi giorni si sono avvicendati nel lodare la "correttezza gestionale" dell’appaltatore. Solo però in ragione delle diffide ricevute e, evidentemente, per il conseguente intervento dell’appaltatore poche ore fa l’ANPAS Campania ha autorizzato la fruizione del permesso ex Legge 104/92 per il turno di 12 ore di sabato 13 giugno, che in precedenza era stato rigidamente negato. A nulla vale l’escamotage, utilizzato dall’ANPAS per mascherare la retromarcia, secondo il quale qualora l'INPS dovesse non riconoscere la copertura oltre il loro fantasioso massimale di 18 ore mensili il costo economico sarebbe imputato direttamente al lavoratore. L’INPS ha più volte scritto in documenti ufficiali che è garantita la copertura dell'intero turno di lavoro quando il permesso è richiesto a giornate e non a ore. Vittoria sulle Certificazioni Uniche (CU): Bloccate da mesi, l'azienda è stata costretta a trasmetterle telematicamente all'Agenzia delle Entrate lunedì scorso, solo dopo l'affondo mediatico della CUB di venerdì. Ora la CUB Sanità lancia una sfida pubblica a CGIL, CISL e UIL, invitandoli a uscire dal burocratese dei loro comunicati: potete smentire che in questo appalto a rendicontazione gli stipendi vengono spesso pagati in ritardo e con acconti? Potete smentire l'esistenza di turni massacranti fino a 18 ore e la sistematica violazione del riposo minimo di 11 ore consecutive per gli autisti soccorritori, ridotto a volte a sole 6 ore? Se la Triplice vuole continuare a fare da scudo si assuma la responsabilità di fronte ai lavoratori. Si ringrazia l'ASL di Benevento per l’intervento persuasivo che evidentemente è stato attuato; a questo serve il pungolo del sindacato di base. Ribadiamo anche che non abbiamo perso nemmeno un solo iscritto anzi e il contrario visto la chiarezza del nostro operato. Ovviamente le iniziative della CUB continueranno senza lasciarsi intimidire dalle velate minacce a mezzo stampa dell’ANPAS”.