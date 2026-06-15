Faicchio: maxi investimento milionario per settore delle costruzioni metalliche Nuovi macchinari, stabilimento nel 2027 e lavoro per i giovani

Nei piccoli borghi si nascondono spesso le storie di più grande successo industriale. È il caso di Faicchio, dove il settore delle costruzioni metalliche si appresta a vivere una vera e propria rivoluzione tecnologica. Il merito è della visione lungimirante dell’imprenditore Andrea Onofrio, 37 anni, che ha firmato un monumentale piano di investimenti milionario per proiettare la sua azienda dritta nell'industria del futuro.

Un leader che tuttavia non ama le etichette formali: Onofrio confessa infatti di non sentirsi un imprenditore nel senso tradicional del termine, poiché il suo desiderio è quello di continuare a lavorare sul campo, fianco a fianco con i suoi dipendenti. Una squadra che oggi conta già 60 collaboratori e che, in percentuale, vede una presenza schiacciante di giovani.

Un'operazione coraggiosa e strategica che dimostra come la competitività e l'eccellenza non abbiano confini geografici, trasformando il piccolo centro campano in un polo d'avanguardia per la carpenteria metallica, con un'attenzione assoluta e inderogabile alla tutela dei lavoratori.

Tecnologia di ultima generazione e logistica avanzata

Il cuore dell’investimento si traduce nell’acquisto di macchinari altamente specializzati e attrezzature di ultima generazione. Il parco macchine della Carpenteria Metallica Onofrio si arricchisce di nuovi e sofisticati sistemi di sollevamento per il montaggio e tecnologie avanzate per la lavorazione dei metalli, pensate per:

Ottimizzare i tempi di produzione.

Garantire la massima precisione millimetrica.

Innalzare ai massimi livelli gli standard di sicurezza sul lavoro, mettendo la protezione del personale davanti a tutto.

"L'obiettivo è rispondere alle sfide di un mercato globale sempre più esigente, mantenendo intatta la cura del dettaglio che da sempre ci contraddistingue, ma con la forza d'urto dei giganti del settore," fanno sapere dall'azienda.

"Ci teniamo moltissimo alla sicurezza: per noi non è un semplice obbligo di legge, ma un valore fondamentale e imprescindibile. Ogni singolo investimento in tecnologia e macchinari è stato pensato innanzitutto per garantire l'incolumità e il benessere dei nostri ragazzi sul posto di lavoro."

Un nuovo stabilimento a quattro cifre

Le novità non si fermano alla tecnologia. Il piano di espansione della Carpenteria Metallica Onofrio prevede infatti un imminente salto di scala anche sul piano infrastrutturale.

Il progetto prevede l'apertura di un nuovo stabilimento a quattro cifre in termini di metri quadrati coperti, interamente dedicati alla lavorazione, che sarà pronto per il 2027.

Questo nuovo e imponente spazio operativo permetterà alla Carpenteria Metallica Onofrio di:

Quadruplicare la capacità produttiva aziendale.

Gestire commesse di grandi dimensioni, sia nazionali che internazionali.

Migliorare i flussi logistici interni, dallo stoccaggio della materia prima al prodotto finito.

Ricadute occupazionali e valorizzazione dei giovani

L'ampliamento delle attività porterà con sé anche un importante risvolto sociale ed economico per il territorio. Il piano prevede infatti la creazione di nuovi posti di lavoro, che andranno ad aggiungersi ai 60 dipendenti già in essere, offrendo concrete opportunità professionali in un contesto aziendale dinamico, moderno, composto quasi interamente da giovani e dove la cultura della sicurezza sul lavoro rappresenta il vero pilastro della crescita.