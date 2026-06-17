Problema cinghiali. Comune di Vitulano ed Ente Parco Taburno in azione Chiesto al Centro di Riferimento Regionale per l'Igiene Urbana Veterinaria un piano

A maggio scorso la nota trasmessa dal Comune di Vitulano alla Regione Campania e all'Ente Parco Regionale Taburno Camposauro con al centro le gravi criticità derivanti dalla crescente presenza di cinghiali sul territorio comunale e la necessità di interventi urgenti a tutela della sicurezza pubblica, della viabilità, delle attività agricole e dell'incolumità dei cittadini, il 3 giugno scorso si è svolto come è noto un tavolo di confronto presso gli Uffici Caccia della Regione Campania. Dal tavolo è emersa la necessità da parte dell'Ente Parco Regionale Taburno Camposauro di richiedere al C.R.I.U.V. – Centro di Riferimento Regionale per l'Igiene Urbana Veterinaria – la predisposizione di uno specifico Piano di contenimento della popolazione dei cinghiali presente sul territorio interessato. L'Ente Parco ha immediatamente provveduto a tale adempimento inoltrando correttamente la richiesta al C.R.I.U.V. che avvierà le attività necessarie alla redazione del Piano. Conclusa questa fase, il documento sarà sottoposto all'approvazione dell'Ente Parco e, successivamente, sarà attuato sull'intera area interessata. Il comune di Vitulano, che ha dato impulso al procedimento, continuerà a monitorare il suo avanzamento perchè solo attraverso l'attuazione del Piano di contenimento potrà essere ridotta l'enorme presenza attuale di cinghiali.