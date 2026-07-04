L’ASL Benevento nomina il Disability Manager: inclusione e accessibilità L'impegno dell'Azienda sanitaria locale. Si tratta dell'ingegnere Giacomo Pucillo

L’ASL Benevento rafforza il proprio impegno nella promozione dell’inclusione e dell’accessibilità con l’istituzione della figura del Disability Manager, individuando Giacomo Pucillo, ingegnere e dirigente tecnico dell’Azienda, il Responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilità nell’ambiente di lavoro.

La nomina, formalizzata con deliberazione n. 479 del 3 luglio 2026, del Direttore Generale dott.ssa Tiziana Spinosa, rappresenta un ulteriore passo nel percorso di innovazione organizzativa dell’Azienda, orientato a garantire pari opportunità, rimuovere gli ostacoli che possono limitare la piena partecipazione delle persone con disabilità e promuovere ambienti di lavoro sempre più inclusivi, accessibili e rispettosi delle differenze.

Il Disability Manager avrà il compito di coordinare le azioni volte a favorire l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità, promuovere l’adozione degli accomodamenti ragionevoli previsti dalla normativa, raccordare le attività con le strutture aziendali coinvolte e monitorare l’attuazione delle misure finalizzate a garantire un’effettiva inclusione.

L’istituzione di questa figura si inserisce nel quadro delle più recenti disposizioni nazionali in materia di inclusione e accessibilità nella Pubblica Amministrazione e conferma la volontà dell’ASL Benevento di coniugare qualità organizzativa, tutela dei diritti e valorizzazione delle persone, nella convinzione che l’accessibilità rappresenti un elemento essenziale di una sanità moderna, equa e vicina ai bisogni della comunità.

Con questo provvedimento, l’ASL Benevento consolida il proprio percorso verso un modello organizzativo sempre più attento ai principi di uguaglianza, partecipazione e non discriminazione, promuovendo una cultura dell’inclusione come valore condiviso e patrimonio dell’intera comunità aziendale.