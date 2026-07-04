Un malore improvviso, muore il disegnatore-vignettista Duilio Cusani Il dramma in Germania. Aveva 58 anni, era di Vitulano e viveva a Grenoble

Abitava a Grenoble, ma era un figlio della nostra terra. Duilio Cusani, di Vitulano, aveva 58 anni. Se ne è andato per sempre per un malore che lo ha stroncato all'improvviso. Strappandolo ai suoi affetti, privandoci del suo talento di disegnatore e vignettista. Una prima ricostruzione parla di una vacanza che stava trascorrendo con la sua compagna in Germania. Si è sentito male, i soccorsi sono stati inutili, per lui non c'è stato nulla da fare.

Professionista conosciuto per le sue qualità, Dulio Cusani fa parte di una famiglia molto nota: figlio di un magistrato, tra i fratelli c'è Flavio, giudice del Tribunale di Benevento. Profonda la commozione a Vitulano quando la terribile notizia si è diffusa. Toccante il ricordo del sindaco Raffaele Scarinzi. Lo definisce “sarcastico, ironico, dissacrante”, ed aggiunge: “Anche la tua uscita di scena sembra una beffa. Sei stato l'amico geniale più corretto e irriverente che noi vitulanesi potessimo avere. Senza di te saremo sicuramente più poveri di spirito. Ci mancherai molto”.