Classifica gradimento sindaci: Mastella ancora nella top ten Il sindaco di Benevento tra i più graditi d'Italia, Manfredi al terzo posto

C'è ancora una volta il nome di Clemente Mastella tra quelli che spiccano nel Governance Poll 2026 del Sole 24 Ore, l'indagine realizzata da Noto Sondaggi che misura il gradimento dei sindaci italiani presso i propri cittadini.

Il primo cittadino di Benevento conferma la performance già registrata nell'edizione precedente, mantenendosi nella fascia alta della classifica nazionale e risultando tra gli amministratori locali con il maggiore consenso. Un risultato che assume particolare rilievo anche nel confronto regionale, dove Mastella si conferma uno dei sindaci più apprezzati della Campania.

La graduatoria, guidata quest'anno dalla sindaca di Firenze Sara Funaro davanti a Marco Fioravanti (Ascoli Piceno) e Gaetano Manfredi (Napoli), vede infatti il sindaco di Benevento collocarsi al decimo posto tra gli amministratori che hanno consolidato il proprio rapporto di fiducia con i cittadini, in un contesto nazionale in cui il consenso verso i sindaci mostra segnali di generale rallentamento.

Il dato campano

La Campania presenta un quadro articolato. Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, conquista il podio nazionale confermandosi tra i primi cittadini più apprezzati d'Italia. Alle sue spalle, però, emerge con forza il risultato di Clemente Mastella, che replica l'exploit dello scorso anno e si mantiene stabilmente nelle posizioni di vertice della graduatoria. Un dato significativo se si considera che il Governance Poll non rappresenta una simulazione elettorale, ma misura il livello di fiducia e soddisfazione espresso dai cittadini nei confronti dell'operato amministrativo. In questo contesto, Benevento continua a distinguersi per la solidità del consenso nei confronti del proprio sindaco.

Un consenso consolidato

Per Mastella si tratta dell'ennesima conferma di un consenso costruito negli anni alla guida della città. L'ex ministro della Giustizia continua infatti a raccogliere valutazioni positive da parte dei beneventani, riuscendo a mantenersi tra i sindaci più apprezzati del Paese anche in una fase nella quale molti amministratori registrano una flessione del gradimento.

Il Governance Poll evidenzia infatti come soltanto l'80% dei sindaci esaminati superi oggi la soglia del 50% di consenso, contro l'85% dello scorso anno. In questo scenario, la posizione occupata dal sindaco di Benevento assume un valore ancora più significativo.



Il commento del sindaco

"Ringrazio i cittadini di Benevento. Ho toccato con mano l'affetto che mi riservano in un momento delicato della mia vita e oggi la classifica sul gradimento dei Sindaci de Il Sole 24 Ore è la testimonianza statistica della benevolenza e del legame che mi ha unito in questi dieci anni di mandato sindacale a Benevento e che è un patrimonio politico che continuerà a dare frutti anche nel futuro. Non solo resto tra i sindaci più amati d'Italia e il piùà amato del Sud - prosegue -, insieme al mio amico Gatano Manfredi, ma mi riempie d'orgoglio che il mio consenso ha un incremento, rispetto all'anno scorso, che è il più alto in assoluto (+ 7 punti).

Ciò nonostante le cattiverie e gli ostracismi. Mi avversano da destra e sinistra, partiti di ogni colore. Ma la gente continua a stare dalla mia parte".

