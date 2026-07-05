Benevento, domani mattina il via al ritiro all'Imbriani Ancora assenti Ceresoli e Caldirola. Simonetti a Barcellona per una visita di controllo

Molti hanno lasciato le famiglie al mare, le hanno salutate con un po' di magone. Ma il lavoro è lavoro e il calcio, come dicono in tanti, è uno di quelli più belli. In fondo ci si diverte e si guadagna bene.

Magari questo a cui vanno incontro adesso, non sarà proprio un momento di divertimento, ma ogni impresa esige i suoi sacrifici. C'è da mettere benzina nelle gambe, come si suol dire, e quindi c'è da faticare. Tanto. Tantissimo.

C'è anche chi s'è portato avanti col lavoro ed ha cominciato a riscaldare i muscoli. E' il caso di Lamesta, che sembra non voler staccare mai, di Scognamillo, ma anche di Ciccio Salvemini, che voleva rifinire al meglio quella condizione che aveva perso l'anno scorso dopo quel maledetto incidente al Massimino.

Da stamattina avranno un equipe specializzata per rimettere a posto i propri muscoli. Appuntamento alle 8,30 allo stadio Vigorito, tutti pronti alle 9 all'Imbriani.

Il gruppo è folto, saranno in tanti. Il Benevento non ha lasciato dietro nessuno, neanche quelli a cui ha comunicato che non rientrano più nei propri piani. A questa prima chiamata mancheranno due volti noti. Innanzitutto Luca Caldirola, con cui si stanno discutendo i dettagli del rinnovo, dopo la scadenza del contratto al 30 giugno, e Andrea Ceresoli, che il Benevento non ha riscattato dall'Atalanta, ma con cui ha rinegoziato il costo raggiungendo un accordo stipulato direttamente da Vigorito e Percassi, i due presidenti. Domani mattina non ci saranno ancora, ma si spera che già a fine settimana possano aver risolto tutti i loro problemi e possano aggregarsi al gruppo.

Ci saranno Mehic e Ricci, che si sono allenati a lungo (più il primo che il secondo) dopo i rispettivi infortuni. Mehic si è operato di ernia dello sportivo, Ricci ad un legamento crociato. Ovvio che per ora ognuno seguirà un percorso personalizzato di lavoro. Domani mattina non ci sarà Pierluigi Simonetti, che proprio domani ha la visita di controllo a Barcellona dal professor Cugat, lo specialista che lo ha operato. Ma anche lui appena tornerà dalla Spagna si metterà a disposizione per un lavoro specifico di riabilitazione.

Nel pomeriggio non è prevista alcuna sessione di allenamento, ma dei test da effettuare al centro relax.