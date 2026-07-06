Graduation Day: il 17 luglio l'Università del Sannio celebra i suoi 700 laureati La cerimonia avrà inizio alle ore 18:30 presso Palazzo San Domenico, alle 20 il lancio del tocco

L'Università degli Studi del Sannio celebra il traguardo accademico delle proprie laureate e dei propri laureati con il Graduation Day 2026, in programma venerdì 17 luglio.

La cerimonia avrà inizio alle ore 18:30 presso Palazzo San Domenico (Piazza Guerrazzi 1, Benevento), dove si svolgerà la consegna dei diplomi di laurea, di dottorato di ricerca e di master. Un momento solenne e partecipato che coinvolgerà neolaureate, neolaureati, chi ha conseguito un titolo post laurea, i loro familiari e l'intera comunità accademica.

La manifestazione proseguirà nel cuore della città con il tradizionale "lancio del tocco", in programma alle ore 20:00 in piazza Roma, uno dei momenti più attesi della giornata, simbolo del passaggio a una nuova fase del percorso personale e professionale.

La serata sarà arricchita dagli interventi di studentesse e studenti che in piazza Roma condivideranno riflessioni, esperienze e testimonianze del proprio percorso universitario.

Il Graduation Day rappresenta un'occasione per celebrare l'impegno, la determinazione e i risultati raggiunti dalle laureate e dai laureati dell'Università del Sannio, condividendo con le famiglie e con la città un momento di festa che conclude un importante percorso di formazione e apre nuove prospettive per il futuro.