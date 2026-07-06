S.S. 372, il Comitato segnala: "Autovelox e cartelli coperti dalla vegetazione" "Serve un intervento urgente"

Il Comitato S.o.S. 372 Benevento-Caianello torna a richiamare l'attenzione sulle criticità presenti lungo la Strada Statale 372, questa volta segnalando un problema che riguarda la sicurezza della circolazione nel territorio del Comune di Paupisi.

Con una nota indirizzata agli enti competenti, Comune di Paupii, Prefettura di benevento e Polizia stradale, il Comitato denuncia la scarsa visibilità dell'autovelox installato al chilometro 50+250, in direzione Benevento. Secondo quanto riferito, sia l'apparecchiatura di rilevamento della velocità sia la segnaletica verticale che ne indica la presenza sarebbero parzialmente nascosti dalla folta vegetazione presente ai margini della carreggiata.

Una situazione che, evidenzia il Comitato, impedirebbe agli automobilisti di accorgersi tempestivamente della presenza del dispositivo e dei relativi cartelli di preavviso, inducendo molti conducenti a effettuare brusche frenate solo all'ultimo momento.

"Numerose sono le segnalazioni ricevute dagli utenti della strada", sottolinea il Comitato evidenziando come tale condizione possa rappresentare un potenziale rischio per la sicurezza stradale, aumentando le possibilità di tamponamenti e altri incidenti causati da improvvisi rallentamenti.

Per questo motivo, il Comitato S.o.S. 372 chiede agli enti preposti di effettuare un sopralluogo e di provvedere quanto prima al taglio della vegetazione e alla pulizia dell'area, così da ripristinare la piena visibilità sia dell'autovelox sia della segnaletica prevista dal Codice della strada.

La richiesta, firmata dalla presidente del Comitato, l'avvocato Maria Pasqualina Renzi, punta a garantire una maggiore sicurezza per tutti gli utenti della Telesina, arteria quotidianamente percorsa da migliaia di automobilisti e più volte al centro delle segnalazioni del Comitato per le diverse criticità presenti lungo il tracciato.