"Insieme 100": Confindustria festeggia un secolo e riparte dalle aree interne Quattro appuntamenti tra Benevento e provincia per raccontare il valore dell'impresa sul territorio

Cento anni di storia non rappresentano un punto di arrivo, ma il punto di partenza per costruire il futuro. È questo il messaggio emerso alla presentazione di "Insieme 100 – Confindustria incontra il territorio", il ciclo di quattro incontri promosso da Confindustria Benevento per celebrare il proprio centenario e rafforzare il dialogo con le comunità, le istituzioni e il sistema produttivo del Sannio.

L'incontro, moderato dal direttore di Confindustria Benevento Anna Pezza, ha illustrato un percorso che attraverserà l'intera provincia, mettendo al centro il ruolo delle imprese nello sviluppo economico e sociale dei diversi territori.

Esposito: non un traguardo ma nuovo slancio per il futuro

«Non lo vediamo come un traguardo, ma come radici forti che rappresentano la nostra storia» ha esordito il presidente di Confindustria Benevento, Andrea Esposito, chiarendo il significato dell'importante ricorrenza.

«In questi cento anni abbiamo piantato un ulivo: un albero che cresce lentamente, ma affonda profondamente le proprie radici nel terreno. Così è Confindustria, un'associazione che ha saputo attraversare guerre, terremoti, epidemie e grandi trasformazioni, diventando oggi un punto di riferimento per imprese, istituzioni e cittadini.»

Uno sguardo rivolto al futuro, dunque, senza dimenticare le sfide che il territorio continua ad affrontare. Tra queste, il presidente ha posto l'accento sul fenomeno dello spopolamento e sulla continua emigrazione dei giovani.

«Invertire questa tendenza è uno degli obiettivi centrali del mio programma di presidenza - ha spiegato Esposito-. Oggi Benevento dispone di un'offerta universitaria qualificata e il tessuto imprenditoriale è cresciuto notevolmente. Tuttavia molti giovani non conoscono le opportunità presenti sul territorio e continuano a immaginare il proprio futuro altrove. Dobbiamo offrire loro una reale possibilità di scelta e stiamo lavorando a iniziative concrete che presenteremo nei prossimi mesi.»

Monteforte: partiremo dall'area più fragile, il Fortore

Il programma "Insieme 100" prenderà il via dal Fortore, una scelta tutt'altro che casuale, come ha sottolineato il vicepresidente vicario Claudio Monteforte.

«Abbiamo deciso di partire dall'area più fragile e meno industrializzata della provincia perché è proprio lì che il tema delle aree interne assume il suo significato più autentico. Non vogliamo parlare soltanto delle difficoltà, ma soprattutto delle opportunità.»

Monteforte ha evidenziato come il Fortore rappresenti già oggi un territorio ricco di esperienze imprenditoriali significative, dall'agro-zootecnia alla filiera energetica, capace di esportare competenze e tecnologie ben oltre i confini provinciali.

Le tappe

Il percorso proseguirà poi nella Valle Caudina, dedicando un focus al sistema industriale, successivamente nella Valle Telesina con un approfondimento sul turismo, per concludersi a Benevento con un evento celebrativo pensato per lasciare un segno nel ricordo del centenario.

D'Avino: insieme per far crescere il territorio

Un forte richiamo alla storia dell'associazione è arrivato anche da Giuseppe D'Avino, past president di Confindustria Benevento e presidente e amministratore delegato di Strega Alberti Benevento Spa, azienda storicamente legata alla nascita dell'organizzazione datoriale sannita.

«Questo è davvero l'anno degli anniversari», ha ricordato. «Celebriamo i cento anni di Confindustria Benevento, i cento anni da quando Strega Alberti è diventata società per azioni e gli ottant'anni del Premio Strega. Per questo ho accolto con grande piacere il ruolo di patrocinatore di questa iniziativa».

D'Avino ha richiamato anche il legame storico della famiglia Alberti con la nascita dell'associazione, ricordando come il suo antenato, Vincenzo Alberti, ne fu il primo presidente.

«Confindustria rappresenta un soggetto abilitante per le imprese. Nessuno può sostituirsi agli imprenditori, ma stare insieme significa avere maggiore forza nel dialogo con istituzioni, sindacati e tutti gli stakeholder che contribuiscono alla crescita del territorio.»

Il primo appuntamento: il Fortore al centro del dibattito

Il ciclo di incontri si aprirà venerdì 10 luglio, alle ore 16.00, presso l'Auditorium Comunale di San Giorgio La Molara, con il convegno "Aree Interne: da minaccia ad opportunità".

L'iniziativa affronterà le principali criticità che interessano l'entroterra sannita – infrastrutture, connettività, servizi e spopolamento – proponendo una riflessione sulle strategie necessarie per trasformare tali fragilità in occasioni di sviluppo.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco Nicola De Vizio, del presidente della Comunità Montana del Fortore Zaccaria Spina, del presidente della Provincia Nino Lombardi e del prefetto Raffaela Moscarella, il programma entrerà nel vivo con gli interventi di Giuseppe D'Avino, Claudio Monteforte, del presidente di Ance Benevento Flavian Basile, del presidente di IVPC Group Oreste Vigorito e del presidente del Consiglio regionale della Campania Massimiliano Manfredi. Le conclusioni saranno affidate al presidente di Confindustria Benevento Andrea Esposito.