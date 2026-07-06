Servizio 118, Errico: "Occorre valorizzare gli operatori" Il consigliere regionale propone: verificare possibilità di un percorso di assunzione presso le Asl

“Negli ultimi giorni sono stato contattato da diversi operatori del servizio di emergenza-urgenza 118 che mi hanno rappresentato la possibilità di avviare un percorso finalizzato alla loro assunzione diretta presso le ASL. Si tratta di una richiesta che merita la massima attenzione, perché riguarda lavoratori che da anni garantiscono un servizio essenziale per la tutela della salute dei cittadini”. Lo dichiara il Consigliere regionale Fernando Errico, che aggiunge: “Il sistema del 118 rappresenta una realtà di grande valore, riconosciuta per la professionalità, la competenza e il senso di responsabilità degli autisti-soccorritori, degli infermieri e di tutto il personale impegnato quotidianamente nelle attività di emergenza. A queste donne e a questi uomini va il ringraziamento delle istituzioni per il lavoro che svolgono ogni giorno, spesso in condizioni particolarmente difficili. È evidente che, come ogni organizzazione complessa, anche il servizio presenta alcune criticità che richiedono attenzione. Tuttavia, - afferma il consigliere regionale - tali questioni devono essere affrontate attraverso il confronto istituzionale e un dialogo costruttivo, con l'obiettivo di individuare soluzioni concrete che consentano di migliorare ulteriormente l'efficienza del servizio e di garantire adeguate prospettive ai lavoratori. Per quanto riguarda la richiesta ricevuta dagli operatori, mi impegno a verificare la fattibilità normativa e amministrativa di eventuali percorsi che possano valorizzare il personale già impegnato nel servizio, nel pieno rispetto delle leggi vigenti e delle procedure previste”. Conclude il consigliere regionale Fernando Errico: “L'obiettivo deve essere duplice: da un lato garantire ai cittadini un servizio di emergenza-urgenza sempre più efficiente e qualificato; dall'altro riconoscere il valore e l'esperienza maturata da chi ogni giorno opera in prima linea per salvare vite umane. Continuerò a seguire personalmente questa vicenda, favorendo ogni iniziativa utile a individuare soluzioni nell'interesse dei lavoratori, del servizio sanitario e dei cittadini”.