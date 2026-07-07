Benevento Città Spettacolo: la 47esima edizione sul tema 'Mediterraneo' Ad accompagnare il festival dal 25 al 30 agosto il nuovo logo realizzato da Paola Serino

La presidente di Fondazione Benevento Città Spettacolo, Rossella Del Prete, il direttore, Renato Giordano, e tutto il CdA presentano il logo ufficiale della 47ª edizione del Festival Benevento Città Spettacolo, in programma dal 25 al 30 agosto 2026.

Il tema della nuova edizione sarà “Mediterraneo”, proposto da Maurizio De Giovanni, consigliere del Comitato di indirizzo della Fondazione, che sarà protagonista della serata inaugurale con un suo spettacolo.

Il Mediterraneo rappresenta da sempre un luogo di incontro, di dialogo e di contaminazione tra popoli, culture e tradizioni. Un mare che unisce e che racconta storie attraverso la musica, il teatro, l’arte, la letteratura, i sapori, le lingue e le identità che da secoli convivono sulle sue sponde. Sarà proprio questo il cuore della 47ª edizione del Festival: celebrare una cultura capace di creare ponti, valorizzando la ricchezza delle differenze e il patrimonio comune che lega i popoli del Mediterraneo.



«Il Mediterraneo – sottolinea Renato Giordano – è il simbolo di una cultura aperta, inclusiva e in continua evoluzione. Attraverso questo tema vogliamo costruire un cartellone che sappia raccontare la nostra identità, mettendo in dialogo spettacolo, arte, musica, tradizioni e nuove visioni. Benevento diventerà ancora una volta un luogo di incontro e di confronto tra linguaggi e sensibilità differenti».



Ad accompagnare il tema scelto è il nuovo logo ufficiale del Festival, realizzato da Paola Serino, che interpreta visivamente l’anima del Mediterraneo e che spiega così: Benevento è un mosaico di Mediterranei. Punto di incontro tra culture, storie e identità diverse del Mediterraneo. Come un mosaico, la città è composta da tessere differenti che, unite, formano un’immagine unica e riconoscibile. La variazione tipografica richiama le diverse scritture e culture che nei secoli hanno abitato Benevento, evocando stratificazioni storiche e linguistiche che hanno contribuito a costruire l’identità della città. Il logo della 47ˆ edizione racconta una Benevento luogo di incontro e dialogo tra culture mediterranee.

Intrecciando storia, arte e contemporaneità dà vita a nuove forme di espressione.



La 47^ edizione del Festival “Benevento Città Spettacolo, finanziata nell'ambito dell'Accordo per la Coesione della Regione Campania, è organizzata dal Comune di Benevento e da Fondazione Benevento Città Spettacolo. Il programma della 47^ edizione del Festival “Benevento Città Spettacolo” sarà presentato prossimamente.