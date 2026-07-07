La curiosità. La mascherina di Davide Lamesta Lo "speedy Gonzales" giallorosso l'ha indossata alla prima partitella giocata

Un uomo in maschera. Quello che non ti aspetti, Davide Lamesta. Al primo allenamento precampionato si è presentato con una mascherina nera, chiaramente protettiva, che ha indossato appena c'è stato da fare una partitina con qualche possibile contatto fisico. Pochi lo ricordano, ma Lamesta, subito dopo la fine dello scorso campionato, si è sottoposto ad un piccolo intervento ai turbinati, che è servito a respirare meglio (si fa in caso di riniti o altro). Nulla di preoccupante insomma per lo “speedy gonzales” giallorosso che è già pronto a sprintare come suo solito e far mangiare la polvere agli avversari in quello che sarà il suo primo campionato di serie B in assoluto.

Aveva destato curiosità quella mascherina posta sul volto in occasione della consueta partitina, una precauzione che utilizzerà fino a che non si sentirà sicuro di poterne fare a meno.