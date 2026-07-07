Fondazione "Professioni e Sviluppo" : rinnovati gli organi sociali Il nuovo presidente della Fondazione è Giovanni Barretta

Presso l'Aula Convegni della Basilica della Madonna delle Grazie di Benevento, si è riunita l’Assemblea ordinaria dei soci della Fondazione “Professioni e Sviluppo” per deliberare in ordine al rinnovo degli organi sociali. Al termine dello scrutinio, la commissione elettorale, presieduta da Pellegrino Minicozzi e composta dai Giancarlo Sbarra e Massimo Colangelo, ha proclamato i nuovi eletti nei diversi organi previsti dallo Statuto. All’unanimità dei voti dei partecipanti all’assemblea, è risultato eletto come nuovo presidente della Fondazione Giovanni Barretta, mentre, alla vice -presidenza, è stata designata Rossana De Vita. Per il Consiglio Direttivo, sono stati eletti i commercialisti Augusto Tinessa, Fabio Madonna, Pio Grasso e Umberto de Falco e l’ingegnere Carlo Varricchio. Per il Collegio dei Revisori, sono stati eletti Michele Fusco, Antonio Rosiello e Enzo Salerno; tra i membri supplenti, Sabato Sessa e Rossana Gianbattista.

L’assemblea ha proceduto alla elezione anche del Collegio dei Probiviri, con la designazione di Salvatore Fusco, alla carica di presidente, di Giancarlo Sbarra, a quella di vicepresidente, e di Giuseppe Gaggioli, quale membro del collegio. Il nuovo Consiglio Direttivo, presieduto da Giovanni Barretta, a norma di statuto, dovrà adesso essere integrato dalla partecipazione di un componente, designato dalla Camera di Commercio Irpinia Sannio, e di un altro componente, indicato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Benevento. Nella prima riunione del direttivo, si procederà alla elezione al suo interno delle cariche di segretario e tesoriere. La Fondazione “Professioni e Sviluppo”, costituita oltre 25 anni fa, ha una valenza interprofessionale (a cui aderiscono non solo dottori commercialisti, ma anche avvocati, ingegneri e appartenenti ad altri ordini professionali) con lo scopo di valorizzare le professioni, rafforzare lo sviluppo del mondo del sapere e della ricerca, al fine di accrescere il rapporto tra scienza ed economia. Nella sua mission istituzionale, la fondazione si propone come organismo di promozione dello sviluppo locale, potendo prestare consulenza e assistenza tecnica a enti pubblici e privati, oltre che progettare e gestire corsi di formazione professionale. Nel ringraziare l’assemblea, il nuovo presidente della Fondazione, Giovanni Barretta, ha annunciato che l’intento del nuovo direttivo sarà quello di allargare la partecipazione ad altri professionisti e, oltre che alla Camera di Commercio (già tra i soci istituzionali), anche alle altre istituzioni locali di Comune, Provincia, Università e tutti gli Enti pubblici e privati che, a vario titolo, si pongono come attori dello sviluppo locale. Grazie alla presenza di professionisti appartenenti a vari ambiti, l’obiettivo sarà quello di diventare un riferimento stabile sul territorio, osservatorio privilegiato delle dinamiche di sviluppo locale in atto e, al contempo, laboratorio di progettazione al servizio della comunità, proponendo soluzioni concrete per contrastare i gravi fenomeni di spopolamento e depauperamento sociale ed economico che da qualche anno colpiscono, particolarmente, le aree più interne del Paese, tra cui proprio la provincia di Benevento, come segnalato dall’ultimo rapporto elaborato dal Sole 24Ore sui trend demografici . Infine, Barretta, ha voluto esprimere un sentito ringraziamento al presidente uscente, il dr. Pellegrino Minicozzi, che per oltre 10 anni ha guidato, con equilibrio e lungimiranza, la Fondazione, facendone crescere la presenza e l’autorevolezza sul territorio.