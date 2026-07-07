"Telesia for Peoples" 2026: giovedì l’anteprima della XIII edizione alla Rocca A chiudere l’evento domenica sera sarà il rapper Lele Blade

Sarà il rapper Lele Blade a chiudere la tredicesima edizione del “Telesia for Peoples” 2026. Per la gioia di tanti giovani l’artista si esibirà al termine della serata spettacolo dedicata al “Premio Telesia for Peoples”, in programma per domenica prossima nel teatro delle Terme di Telese.

Il programma e l’elenco ufficiale dei Premiati della tredicesima edizione del “Telesia for Peoples – L’integrazione tra i popoli attraverso il linguaggio universale della musica”, dedicata alla Fondazione “Domenico Caliendo”, il bambino vittima di presunti errori medici e di una sorte maligna che ha commosso un intero Paese, verranno presentati nel corso dell’anteprima del Festival che si terrà giovedì prossimo, 9 luglio (ore 11,00), nell’aula consiliare della Rocca dei Rettori di Benevento.

All’incontro prenderanno parte Nino Lombardi (Presidente della Provincia di Benevento), Giovanni Caporaso (Sindaco della Città di Telese Terme), Gennarino Masiello (Vice Presidente nazionale di Coldiretti), gli avvocati Francesco Petruzzi e Giovanni Rea, rispettivamente vicepresidente e tesoriere della neo costituita Fondazione “Domenico Caliendo” ed il giornalista Mimmo Ragozzino (Presidente dell’Associazione no profit “Icosit”, promotrice dell’evento).

Il “Telesia for Peoples” gode del Patrocinio della Regione Campania, della Provincia di Benevento, del Comune di Telese Terme, della Pro Loco Telesia, dell’Ance Benevento e di Coldiretti Benevento.