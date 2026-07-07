Credito Amico 7, Liverini: "Confindustria collegamento tra banche e imprese" L'evento si è tenuto nella sede di Benevento e ha l'obiettivo di rafforzare il tessuto produttivo

Si è svolto nella sede di Confindustria Benevento il settimo appuntamento del ciclo “Il Credito Amico”, dedicato all'evoluzione del mercato del credito con la presentazione dell'Accordo Quadro tra Confindustria Campania e Banca Sella. Il vicepresidente di Confindustria Benevento, Filippo Liverini, ha messo in risalto l'importanza dell'appuntamento: "Questo accordo nasce nel settembre 2025 dalla collaborazione tra Banca Sella e Confindustria Campania Piccola Industria. Oggi viene replicato nei diversi territori e, in questa tappa, coinvolge la provincia di Benevento, insieme ai responsabili nazionali e regionali di Banca Sella. Il percorso del cosiddetto 'credito amico' rappresenta un tema centrale. Mi chiedo, però, fino a che punto il credito possa essere considerato davvero amico, perché il rapporto tra imprese e sistema bancario è diventato sempre più complesso. Oggi le valutazioni si basano non solo sui tradizionali parametri economico-finanziari, ma anche su nuovi criteri, come il rating legato alla sostenibilità, agli aspetti ambientali, sociali e di governance (ESG). In questo scenario, Confindustria continua a svolgere il proprio ruolo di collegamento tra il mondo bancario e quello delle imprese, associate e non associate, cercando di favorire il dialogo e di individuare soluzioni concrete che possano facilitare l’accesso al credito per il tessuto produttivo della provincia di Benevento".

"Le nuove opere potranno rendere più attrattiva Benevento"

Liverini ha poi proseguito: "Sappiamo tutti che negli ultimi giorni gli organi di stampa hanno evidenziato una situazione che merita attenzione: nonostante il Mezzogiorno registri per il quarto anno consecutivo segnali positivi di crescita del PIL, Benevento continua a essere la provincia interna della Campania che incontra le maggiori difficoltà. Nonostante questo, guardiamo al futuro con fiducia. Lo facciamo insieme al presidente di Confindustria Benevento, convinti che le importanti opere infrastrutturali in corso e quelle che partiranno a breve, sia sul fronte ferroviario sia su quello viario, possano rendere il nostro territorio sempre più attrattivo per nuovi investimenti. È una prospettiva sulla quale riponiamo grandi aspettative. L’incontro di vuole essere uno strumento concreto a sostegno delle piccole e medie imprese, soprattutto di quelle che spesso non sanno come presentarsi al sistema bancario o come valorizzare adeguatamente i propri progetti. È naturale che le banche tendano a privilegiare le imprese considerate più solide e meno rischiose. Tuttavia, un territorio come quello di Benevento ha bisogno anche di accompagnare e sostenere le aziende che vogliono crescere e che hanno potenzialità da sviluppare. Solo favorendo la crescita delle imprese si rafforzano la managerialità, le competenze, la capacità competitiva e, soprattutto, la qualità dei prodotti e dei servizi che esse sono in grado di offrire. Questo deve essere l’obiettivo comune: costruire un rapporto sempre più efficace tra sistema bancario e imprese, affinché il credito diventi davvero uno strumento di sviluppo per il territorio". Presenti all'appuntamento, Clementina Donisi Presidente Piccola Industria Confindustria Benevento, Anna del Sorbo Presidente Piccola Industria Confindustria Campania, Francesco Caporaso Ance Benevento, Ida Lonardo Presidente Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Benevento, Gennaro Crescenzo Head off business development – Banca Sella; Fabrizio Spatafora – Responsabile corporate – Banca Sella; Giorgio de Donno – condirettore generale e ViceCEO Banca Sella.