Benevento, consegnato l'abbonamento a Nicola Ciniglio: "Emozione fortissima" A consegnare la tessera Prisco e Scognamillo, increduli dinanzi alla vitalità del tifoso più anziano

Un momento emozionante e ricco di significato. Questa mattina, i calciatori Scognamillo e Prisco hanno incontrato Nicola Ciniglio, tifoso giallorosso conosciutissimo in città. Alla veneranda età di 99 anni, Ciniglio ha più volte mostrato tutta la propria passione per il Benevento Calcio, attraverso dei video spontanei pubblicati dai social dai familiari. Non solo, Ciniglio ha anche partecipato al film di Ottochannel che ha ripercorso la storica stagione della promozione di Serie B, dove ha chiuso il racconto con una scena ambientata allo stadio in cui saluta un neonato, in una sorta di passaggio tra generazioni che ha come fattore comune l'amore per la Strega. La storia di Don Nicola ha colpito molto il presidente Vigorito, tant'è che il massimo dirigente giallorosso gli ha promesso l'abbonamento numero uno della nuova campagna. Detto fatto. Prisco e Scognamillo l'hanno incontrato proprio con l'intento di consegnargli la tessera. Don Nicola l'ha ricevuta con grande commozione: "Per me è una emozione grande - ha sottolineato l'appassionato sostenitore -. Non ho mai ricevuto una cosa del genere in tutta la mia vita. Mi fa tanto piacere perché l'abbonamento mi viene donato da persone che tengono tantissimo al Benevento. E poi, fatemelo dire, abbiamo un presidente come Vigorito che è il migliore in assoluto. Per me è un grande onore. Grazie di cuore al Benevento Calcio". Ciniglio si è poi rivolto a Scognamillo e Prisco, gli ha fatto i complimenti e si è raccomandato: "Siate uniti tra di voi. Non dovranno mai esserci screzi. Alla base di tutto deve esserci l'attaccamento alla maglia". Un messaggio recepito dai due calciatori, increduli davanti a un tifoso di 99 anni che mostra quotidianamente una vitalità e una passione fuori dal comune, come evidenziato da Prisco: "È la prima volta che vedo una persona così grande e allo stesso tempo così appassionata. Si vede che è un tifoso che ha sempre seguito con passione e amore questi colori. È stato emozionante vederlo commosso nel ricevere l'abbonamento. È davvero un momento particolare". Da tifoso verace, Ciniglio ha poi lanciato un'ambizione non di poco conto: "Su questo abbonamento c'è scritto 'Serie B', ma l'anno prossimo vorrei che ci fosse 'Serie A'". Una "richiesta" fatta col sorriso, ma che rappresenta forse il sogno più bello per il tifoso più anziano del Benevento.