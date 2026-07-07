NdC: "Gradimento Sindaci, Mastella simbolo di un centro che vince"

La nota del coordinamento di Noi di Centro

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Benevento.  

"La classifica del gradimento dei Sindaci, realizzata a giugno, che vede Clemente Mastella nella top ten dei più amati d'Italia con il maggior incremento percentuale rispetto al giorno dell'elezione è anzitutto il segno del carisma del nostro segretario nazionale e della benevolenza che gli riserva la sua gente, senz'altro indice di un buon governo amministrativo ma trasmette anche un segnale politico chiaro: il centro vince e in questo caso vince anche da solo, visto che a Benevento Mastella è stato vanamente avversato da destra e sinistra", lo scrivono in una nota congiunta Giuseppe Ricci e Marcella Sorrentino (presidente e segretario provinciale NdC) e Marika Mignone e Cosimo Lepore (presidente e segretario del circolo Ndc Benevento).
"La classifica è un chiaro avviso ai naviganti in vista delle scadenze elettorali del 2027. E ci rallegra il messaggio del Sindaco che ha assicurato come la storia prosegua e che il patrimonio di consenso verrà tutt'altro che disperso, ma al contrario valorizzato al massimo". 
 

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