NdC: "Gradimento Sindaci, Mastella simbolo di un centro che vince" La nota del coordinamento di Noi di Centro

"La classifica del gradimento dei Sindaci, realizzata a giugno, che vede Clemente Mastella nella top ten dei più amati d'Italia con il maggior incremento percentuale rispetto al giorno dell'elezione è anzitutto il segno del carisma del nostro segretario nazionale e della benevolenza che gli riserva la sua gente, senz'altro indice di un buon governo amministrativo ma trasmette anche un segnale politico chiaro: il centro vince e in questo caso vince anche da solo, visto che a Benevento Mastella è stato vanamente avversato da destra e sinistra", lo scrivono in una nota congiunta Giuseppe Ricci e Marcella Sorrentino (presidente e segretario provinciale NdC) e Marika Mignone e Cosimo Lepore (presidente e segretario del circolo Ndc Benevento).

"La classifica è un chiaro avviso ai naviganti in vista delle scadenze elettorali del 2027. E ci rallegra il messaggio del Sindaco che ha assicurato come la storia prosegua e che il patrimonio di consenso verrà tutt'altro che disperso, ma al contrario valorizzato al massimo".

