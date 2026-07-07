Asia: consegnati altri nuovi mezzi L’azienda ha mobilitato oltre 2,5 milioni di euro di fondi propri

Nuovi veicoli si aggiungono al parco automezzi dell’Asia dopo quelli consegnati il mese scorso. Entreranno a far parte della flotta aziendale: una motrice tre assi con rimorchio due assi scarrabile, due autocompattatori due assi e i primi cinque (di quindici) costipatori da sette tonnellate per la raccolta ‘porta a porta’. I nuovi veicoli rientrano all’interno di un investimento per cui, solo nel biennio 2025-2026, l’azienda ha mobilitato oltre 2,5 milioni di euro di fondi propri. Gli obiettivi, in linea con il piano industriale, sono molteplici: primo, la riduzione delle emissioni dei gas di scarico in atmosfera, e poi un contenimento dei costi del carburante, una maggiore sicurezza degli operatori, e un servizio migliore ai cittadini. Presto saranno consegnati anche gli altri dieci costipatori acquistati.