Chi è Beruatto: figlio d'arte e una famiglia che non passa inosservata

Figlio d'arte, scuola Juve. Pietro Beruatto, l'ultimo desiderio della squadra giallorossa, fa tornare alla mente una delle ultime stagioni “felici” della strega in serie B, quella del 2021-22, Caserta in panchina, culminata dalla semifinale play off contro il Pisa. In quella squadra toscana che eliminò i giallorossi dalla corsa per la A (1-0 al Vigorito firmato Lapadula, risultato a specchio nel ritorno con la firma di Benali) c'era anche Pietro Beruatto.
Triestino, classe 98, Beruatto è figlio d'arte, visto che il papà Paolo ha giocato in serie A, Torino e Lazio su tutte, nello stesso ruolo di Paolo. Il ragazzo cresciuto nelle file della Juventus, ha poi giocato nel Vicenza, nel Pisa e nella Sampdoria, prima di accettare lo scorso anno di vestire la casacca bianca dello Spezia, certo di poter lottare per tornare in A con i liguri. Mai si sarebbe aspettato addirittura di retrocedere: il torneo di B è sempre tra i più difficili ed insidiosi del panorama calcistico italiano.
Beruatto fa parte di una famiglia che non passa inosservata: oltre al papà calciatore, ha una sorella, Greta, finalista a Miss Italia nel 2020, e un fratello, Andrea, attore.
Tornando alla sfera calcistica, bisogna dire che il giovane Beruatto ha avuto modo di allenarsi quando era alla Juve con grandi campioni e di prendere tante buone abitudini. Ma dice che dovrà sempre ringraziare papà Paolo che gli ha insegnato le cose migliori. Tra i giocatori che ha più ammirato c'è sicuramente il portoghese Joao Cancelo, intelligente tatticamente e capace di interpretare il ruolo di esterno sinistro con eleganza ed efficacia.
Ora è entrato decisamente nel mirino del Benevento. E' un affare che si può fare. Senza fretta.