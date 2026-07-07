Festival Bct: varato il dispositivo del traffico per l’evento inaugurale Le disposizioni per gli automobilisti

Giovedì 9 luglio, in occasione dell'evento inaugurale del BCT in programma alle ore 21:30 al Teatro Romano con il concert show "Anni Luce" avente come protagonista la star internazionale Lola Ponce, via Parrocchia Nuova, piazza Ponzio Caio Telesino e via Port'Arsa, limitatamente al tratto antistante l'ingresso al Teatro, saranno interdette alla sosta, anche per i residenti autorizzati, a partire dalle ore 14:00.

La chiusura al traffico delle suddette strade nonchè di via Bosco Lucarelli (nel tratto da incrocio con via Porta Nuova ad incrocio con via Port'Arsa), via Carlo Torre (nel tratto da incrocio con via Episcopio ad incrocio con via Port'Arsa) e via Teatro Romano (nel tratto di collegamento con vico Triggio e via Carlo Torre) sarà attuata invece a partire dalle ore 19:00.

Sempre giovedì 9 luglio, dalle ore 8:00 ed ininterrottamente fino allo smontaggio nella giornata di venerdì 17 luglio, scatterà il divieto di sosta e fermata sulla sola porzione di piazza Cardinal Pacca coincidente con lo spicchio centrale attiguo l'Infopoint al fine di consentire l'allestimento del palco per i concerti di Sal da Vinci ed Alfa, per i quali è in corso di elaborazione il piano traffico ad hoc che sarà ufficializzato nei prossimi giorni e che ricalcherà le misure già adottate con successo lo scorso anno in occasione dei concerti di Fiorella Mannoia e Luchè.

Si ricorda infine che in occasione degli altri eventi Bct in programma nelle serate da venerdì 10 a martedì 14 luglio, corso Garibaldi e piazza Roma, unitamente a tutti i relativi accessi dalle adiacenti strade, saranno costantemente presidiati per garantire lo svolgimento degli ulteriori eventi in piena sicurezza.