Piazza Risorgimento: Palazzo Mosti chiarisce i costi Costo complessivo del contratto di poco superiore ai 5 milioni e mezzo

Circa alcune notizie circolate, soprattutto sui social media e nella pubblica opinione, sui costi dell'intervento di riqualificazione a piazza Risorgimento, il Comune specifica quanto segue: l'intervento di Piazza Risorgimento è costato 1 milione 847 mila 928,20 euro + 330mila euro (oltre IVA); il parcheggio multipiano costa invece 3 milioni 775 mila 093,4 euro (oltre IVA). Il contratto è di 5 milioni 623mila 021,66 euro (oltre IVA).