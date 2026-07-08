Floro Flores: matricola in B, ambizioni da grande Suggestiva la frase pubblicata sul profilo Instagram: "Non voltarti indietro, ci sei già stato..."

"Non voltarti indietro ci sei già stato. Guarda avanti, e lì che sei diretto”. La frase è una celebre citazione attribuita allo scrittore e aforista Ragnar Jónasson. Antonio Floro Flores l'ha fatta sua abbinandola alla sua foto nell'ultimo post pubblicato su Instagram. E' un modo come un altro per caricarsi in vista della nuova stagione. Ha tanta voglia di stupire il tecnico napoletano che ha fatto centro al primo colpo sulla panchina giallorossa: nessun appagamento, ci mancherebbe. Anzi la voglia matta di ricominciare da dove ha interrotto, aprendo il panorama ad altre e più suggestive avventure.

Al terzo giorno di allenamenti precampionato all'Imbriani, si fa già sul serio. Non si può perdere tempo, bisogna mettere benzina nelle gambe per un campionato lungo e difficile come quello di serie B.

Floro lo ha disputato tante volte, a cominciare dal suo Napoli, passando da Perugia ed Arezzo, chiudendo a Bari, con un gol segnato persino al Vigorito. Tante presenze in cadetteria, ma matricola da allenatore. Del resto prima della serie C col Benevento non aveva mai allenato una squadra professionistica. E' tra i sette allenatori esordienti in serie B, uno dei più titolati, certamente uno dei più stimolati dall'avventura che si accinge a iniziare.

C'è curiosità a vedere come se la caverà anche in serie B, lui voglioso di imparare dai colleghi più smaliziati, ma padrone delle sue idee a cui non rinuncerà mai. Si riparte col 4-2-3-1, il sistema tattico che gli ha regalato la promozione l'anno scorso in C. Ma non ci saranno preclusioni a pensare che possa variare sia dall'inizio che in corsa. Matricola, ma non certo sprovveduto. I presupposti per fare bene ci sono tutti.