Treno Benevento Napoli via Valle Caudina arriverà alla stazione AV di Afragola VIDEO - FOTO La novità annunciata da Eav questa mattina per il primo viaggio di ricognizione

Si avvicina sempre di più la ripresa del servizio ferroviario regionale Benevento – Napoli via Valle Caudina interrotto oltre 5 anni fa per importanti lavori di messa in sicurezza e rifacimento della Stazione ferroviaria Appia di Benevento inaugurata lo scorso anno.

Lavori terminati, o meglio in via di ultimazione – mancano solo alcuni collegamenti tra sistemi ferroviari – ed entro un mese o poco più l'opera e l'incartamento finirà sotto la lente di ingrandimento di Ansfisa, l'agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria per i collaudi.

La giornata di oggi è stata però contraddistinta da un annuncio importante da parte di Eav: i treni che partiranno da Benevento alla volta di Napoli e viceversa, transiteranno per la stazione alta velocità di Napoli Afragola. Segnato, dunque, un altro importante collegamento per chi dal Sannio e irpinia volesse raggiungere uno dei maggiori snodi nazionali Rfi: la stazione di Afragola.

Questo è stato possibile grazie al collegamento creato da Rfi a Cancello dove la linea delle ferrovie dello stato si interseca con quella regionale Eav, come ha spiegato Tommaso Esposito, responsabile degli investimenti infrastruttura di EAV oggi a Benevento per il primo viaggio di ricognizione organizzato dalla società regionale dei trasporti a bordo di un convoglio che ha percorso la tratta d a Benevento a Cervinara. A bordo sindaci, tecnici ed il consigliere regionale Pellegrino Mastella.

Resta dunque confermato il cronoprogramma per la riapertura al pubblico, nei primi mesi del 2027, della tratta ferroviaria Benevento – Cancello -Napoli. “Abbiamo investito 100 milioni di euro per il rinnovo dell’armamento ferroviario. Stiamo eseguendo – ha rimarcato Esposito - le ultime prove e verifiche sulla parte del segnalamento ferroviario per traguardare la riapertura della linea nel primo trimestre del 2027″.

“Oggi ci vengono confermati i tempi annunciati e quindi si va avanti nel programma” ha commentato soddisfatto il consigliere regionale Pellegrino Mastella che è poi salito a bordo del convoglio alla volta di Cervinara.

Chiusa formalmente anche la governance del presidente Eav Umberto De Gregorio al quale il sindaco Clemente Mastella ha rivolto “un caloroso grazie” rimarcando l'impegno del numero uno di Eav “per questa linea che sarà aperta tra qualche mese”.

Il sindaco Mastella, con gli altri primi cittadini sanniti ed irpini della Valle Caudina ha commentato positivamente la possibilità di tornare “a viaggiare con tempi ragionevoli in treno da Benevento a Napoli anche in vista dell'Americas Cup”.

"Una giornata importante per il futuro della mobilità del territorio". Così il sindaco di Montesarchio Carmelo Sandomenico che ha preso parte sopralluogo istituzionale a bordo del treno lungo la nuova tratta ferroviaria della Valle Caudina. "Il sopralluogo di oggi ci ha permesso di toccare con mano i progressi di un'infrastruttura vitale per la nostra comunità e per l'intera Valle Caudina" – ha dichiarato il sindaco Carmelo Sandomenico. "Il dialogo con il RUP Tommaso Esposito è stato estremamente chiarificatore, consentendoci di delineare con precisione il cronoprogramma che porterà alla riattivazione completa della linea.

La vera svolta tecnologica e strategica della nuova linea risiede tuttavia nei collegamenti e nelle prestazioni: i treni potranno viaggiare a una velocità di 80 km/h (rispetto ai 50 km/h della vecchia tratta), riducendo drasticamente i tempi di percorrenza".