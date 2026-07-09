Perquisiti per droga, annullato dal Riesame il sequestro dei loro telefonini Benevento. La decisione per un 46enne ed un 30enne

Annullato dal Riesame il sequestro dei telefonini di un 46enne e di un 30enne di Benevento, che lo scorso 20 giugno i carabinieri avevano perquisito. Il Tribunale ha accolto il ricorso dell'avvocato Antonio Leone, che ha fatto notare come una pronuncia della Cassazione fissi dei paletti rispetto al sequestro indiscriminato degli apparecchi, con la necessità di lindicare un ambito temporale per i dati da estrapolare.

La perquisizione dei militari era stata ordinata per una ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti contestata in concorso con un 50enne arrestato ad aprile, e poi rimesso in libertà dopo la convalida, e riguardante in due casi una quantità non definita di cocaina e, nel terzo, di 35 grammi della stessa 'roba' nascosti in una intercapedine e nella curva del tubo pluviale della facciata anteriore del fabbricato in cui abita il 50enne.