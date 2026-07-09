Al via il Telesia for People. 13esima edizione in memoria di Domenico Caliendo FOTO - Il programma e i premiati per la manifestazione al via domani 10 luglio a Telese Terme

E' stata presentata questa mattina nella storica Rocca dei Rettori, sede della Provincia, la tredicesima edizione del Telesia for People, manifestazione culturale in programma all’interno delle Terme di Telese da domani e fino a domenica. Edizione, quella di quest'anno, dedicata alla Fondazione “Domenico Caliendo”, il bimbo morto a Napoli dopo un drammatico trapianto con un cuore non idoneo. Fondazione nata con lo scopo di creare un fondo di assistenza per tutti i bimbi che necessitano di un trapianto d’organo o che sono stati vittime di malasanità.

Telesia for People organizzata dal giornalista Mimmo Ragozzino e dai vertici dell’Associazione “Icosit” cheha come obiettivo principale l’integrazione tra i popoli.

A salutare e ad accogliere i presenti con Ragozzino è stato Nino Lombardi, presidente della Provincia di Benevento. Presenti Giovanni Caporaso, sindaco di Telese Terme, Giovanni Rea della Fondazione “Domenico Caliendo” - l'avvocato Petruzzi assente per motivi professionali – e Gennarino Masiello, vicepresidente nazionale di Coldiretti.

Domenica sera nelle Terme di Telese saranno presenti i genitori del piccolo Domenico.

Saranno premiati: Clemente Mastella, Sindaco di Benevento; Oreste Vigorito, Presidente del Benevento Calcio, Vincenzo Di Vincenzo, direttore de “Il Mattino”, Vito Antonio Primiceri presidente della Banca Popolare Pugliese; Gianluigi Ardissino del Policlinico di Milano e l'architetto Flavian Basile di OFFTEC e presidente di Ance.

Il programma:

10 luglio 2026 Anfiteatro (zona bar)

ore 21: Saluti istituzionali e a seguire presentazione della “Magic Mushrooms”, la squadra di baby campioni di scacchi del Sannio

ore 21,30: Spettacolo di cabaret con Ciro Giustiniani

11 luglio 2026 ore 21,30: Concerto della Solidarietà con la Corale Polifonica Santi Apostoli Pietro e Paolo e la Modern Orchestra

12 luglio 2026 ore 21,30: Cerimonia spettacolo Premio “Telesia for Peoples” ed esibizione degli artisti Lele Blade, Maria Rosaria Rondina, Carmine De Domenico, Eva Ragozzino, Alessandro Fusco, Solofraah & Big Vibra.

ingresso agli spettacoli è gratuito fino a esaurimento posti