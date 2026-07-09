Gestione idrica e ambientale. Mastella: Caso Caserta dimostra nostra correttezza "Pronuncia del Tar potenzia le nostre decisioni sia sotto il profilo giuridico che politico"

"La decisione con cui il Tribunale Amministrativo regionale ha bocciato l'affidamento in house del servizio idrico integrato all'Itl spa nel Distretto di Caserta è testimonianza ulteriore della correttezza delle decisioni che abbiamo adottato a Benevento tanto sulla gestione del servizio idrico quanto sull'affidamento dei servizi ambientali", lo spiega in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella.

"Pur senza addentrarmi in questioni amministrative che riguardano altri e attendendo pronunce eventuali del Consiglio di Stato, la pronuncia del Tar potenzia le nostre decisioni sia sotto il profilo giuridico che politico. La ratio con cui abbiamo concesso, per 8 anni, l'affidamento dei servizi ambientali all'Asia è stata ineccepibile, motivata giuridicamente in delibera con le opportune chiose giuridiche. Parimenti abbiamo scelto il modello più attinente, opportuno e inattaccabile giuridicamente sul servizio idrico, adottando una partnership pubblico privato a maggioranza pubblica. Scelte di cui siamo orgogliosi".

