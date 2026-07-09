Valle Caudina, Errico (FI): "Il Sannio ha bisogno di treni, non di passerelle" "Si passi finalmente ai fatti, completando il rilancio della linea Cancello–Benevento"

"Ben vengano le passeggiate in treno, ma il Sannio non ha bisogno di passerelle inutili: ha bisogno di risposte concrete, di investimenti e di un servizio ferroviario moderno ed efficiente”. Così il consigliere regionale sannita Fernando Errico commenta l’iniziativa organizzata da Eav in occasione della conclusione dei lavori di ammodernamento della tratta ferroviaria Cancello–Benevento.

“Ritengo che in un momento come quello attuale sarebbe stato più opportuno concentrarsi sull’attivazione definitiva del servizio e sul rilancio della linea, piuttosto che organizzare iniziative celebrative. Colpisce, inoltre, l’assenza del presidente di Eav ad un appuntamento che la stessa azienda ha presentato come particolarmente significativo: una circostanza che rende ancora più singolare una manifestazione nata per celebrare un risultato che, nei fatti, attende ancora di tradursi in un servizio concreto per i cittadini. Sono anni che Eav annuncia l’imminente riapertura della tratta Cancello–Benevento e, nel frattempo, non sono mancati i momenti autocelebrativi. Basti ricordare l’inaugurazione della stazione Appia, celebrata con enfasi, ma senza che vi fossero ancora i treni a servizio dei cittadini. Oggi servono meno cerimonie e più risultati concreti. È inoltre quantomeno inopportuno che un evento di questo tipo venga promosso da un presidente ormai decaduto, al quale è stato chiesto di limitarsi all’ordinaria amministrazione nelle more dell’Assemblea ordinaria dei soci, già convocata per il 14 luglio, che sarà chiamata ad assumere le necessarie determinazioni sulla nuova governance della società. L’ammodernamento della tratta rappresenta certamente un risultato importante e atteso da anni, ma non può essere considerato un punto di arrivo.

I cittadini del Sannio e delle aree interne - conclude Errico - attendono soprattutto l’attivazione di un servizio ferroviario stabile, moderno, efficiente e realmente rispondente alle esigenze del territorio. Mi auguro, quindi, che, conclusa la stagione delle passerelle, si passi finalmente ai fatti, completando il rilancio della linea Cancello–Benevento e garantendo ai cittadini un’infrastruttura pienamente funzionante, all’altezza delle aspettative e delle potenzialità del nostro territorio”.