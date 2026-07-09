Benevento: abbonamenti, avanti a piccoli passi Giornata piovosa e non ideale per recarsi ai botteghini: siamo a quota 651

137 nuovi abbonati in questo giovedì piovoso, che vanno ad assommarsi ai 170 del primo giorno, ai 222 del secondo e ai 122 di mercoledì. Totale parziale di questi primi quattro giorni di prelazione è di 651.

Così come ieri non è una grande cifra, nonostante l'arrivo di Beruatto e l'accordo con Caldirola. E' evidente che per un impulso maggiore non saranno gli acquisti a determinarlo, ma probabilmente altre cause.

L'obiettivo da aggiungere rimane sempre quello relativo agli abbonati dello scorso anno, che in prelazione può persino essere pareggiato: 5.234. C'è da dire che c'erano molti abbonati giovanissimi (a uno e due eruro) i cui abbonamenti non esistono più, oltre al fatto che tanti non desiderano affatto confermare il posto che occupavano lo scorso anno. In ogni caso c'è tempo fino al 26 di luglio per provare ad avvicinarsi a questa cifra.