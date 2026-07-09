"Ottima notizia cronoprogramma certo per la Valle Caudina, merito della Regione" L'assessore ai trasporti del Comune di Benevento dopo l'incontro di questa mattina

"E' una ottima notizia quella annunciata stamane da Tommaso Esposito, responsabile investimenti infrastrutturali di Eav, che ha confermato la riapertura, entro il primo trimestre del 2027, della linea Valle Caudina e l'interconnessione dell'utenza verso Napoli e verso la Stazione Tav di Afragola", lo spiega l'assessore ai Trasporti dell'amministrazione Mastella, Luigi Ambrosone.

"E' un merito oggettivo della Regione aver operato con un investimento, su fondi Pnrr ed europei, che è pari a 200 milioni di euro complessivi. Concordiamo con quanto espresso dalla esponente della segreteria nazionale del PD Antonella Pepe sugli indubitabili meriti della Regione e sull'inopportunità della Lega di dare lezioni ad altri sul trasporto ferroviario, poiché i molteplici problemi della rete nazionale sono attinenti al Ministro che è il loro leader e farebbero bene ad occuparsi dei tanti nodi irrisolti su quel versante".

