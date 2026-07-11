Al Fatebenefratelli di Benevento 9 parti in 24 ore "Un segnale di speranza contro la denatalità"

Una giornata straordinaria al Punto Nascita dell'Ospedale Fatebenefratelli di Benevento, dove nelle ultime 24 ore sono stati accolti nove bambini. Un risultato che, pur rappresentando la fotografia di un solo giorno, assume un significativo valore simbolico in un momento storico caratterizzato dal costante calo delle nascite nel nostro Paese.

L'intensa attività ha visto l'intera équipe dell'Unità Operativa Complessa di Ostetricia e Ginecologia impegnata nell'assistenza alle mamme e ai neonati, garantendo, come sempre, elevati standard di sicurezza, professionalità e umanizzazione delle cure.

«Ogni bambino che viene al mondo è una festa per la famiglia e per l'intera comunità – sottolinea la Direttrice dell'UOC di Ostetricia e Ginecologia, Annalisa De Blasio. Aver accolto nove nuovi nati in sole 24 ore è motivo di grande soddisfazione per tutta la nostra équipe.

È il risultato del lavoro svolto con dedizione da medici, ostetriche, infermieri e operatori socio-sanitari che, ogni giorno, grazie anche al sostegno dei Fatebenefratelli, ed in particolare del Superiore dell'Ospedale Sacro Cuore di Gesù di Benevento Fra Michele Montemurri, mettono al centro la sicurezza della mamma e del bambino, offrendo un'assistenza qualificata e un percorso di nascita sempre più attento ai bisogni delle donne e delle loro famiglie».

Per la Direttrice, questa giornata rappresenta anche un incoraggiamento a continuare a investire nella qualità dell'assistenza ostetrica. «La denatalità è una realtà che richiede politiche e interventi concreti a sostegno delle famiglie.

Tuttavia, giornate come questa ricordano quanto sia fondamentale continuare a valorizzare i punti nascita, offrendo alle future mamme ambienti sicuri, accoglienti e capaci di accompagnarle con competenza durante tutto il percorso della maternità».

Il reparto ha affrontato l'elevato numero di parti con il consueto spirito di squadra, confermando la solidità dell'organizzazione e la capacità del personale di rispondere con efficacia anche alle giornate di maggiore intensità assistenziale.

Le nove nascite registrate nell'arco di appena 24 ore rappresentano un motivo di orgoglio per il Fatebenefratelli e per l'intero territorio sannita. Un piccolo ma significativo segnale di fiducia che richiama il valore della vita, della natalità e dell'impegno quotidiano di tutti i professionisti che operano al servizio delle famiglie.