Signora mia, che figura con quella crema nella borsa che non voleva pagare Benevento. Pensieri in libertà

Ho assistito alla scena, non è stato affatto bella. Avrei desiderato essere altrove in quel momento perchè conosco di vista la diretta interessata, sono rimasto molto sorpreso dall'episodio di cui si è resa protagonista. E' accaduto in un supermercato, ero in attesa di pagare ciò che avevo acquistato. In fila, dinanzi a me, due signore. La prima ha appoggiato sul rullo tutti i prodotti presi dagli scaffali, la commessa li ha passati sullo scanner per registrarne il costo.

Il problema è sorto quando la cliente, che indossava a tracolla un'altra borsa, ha attraversato il metal detector, che si è attivato. L'addetta del supermercato ha battuto lo scontrino, poi ha fatto notare alla cliente l'attivazione dell'allarme. E quando lei si è mostrata incredula, le ha chiesto cortesemente di appoggiare sul bancone anche l'altra borsa, e di svuotarla. Lo stupore si è materializzato quando dalla shopper è spuntata una confezione di crema per il corpo del valore di 20 euro.

Con molta nonchalance la cassiera l'ha afferrata per contabilizzarla, ma quel punto la signora ha affermato di non volerla più, beccandosi una risposta che avrebbe freddato chiunque si fosse trovato in quella incresciosa condizione. “Adesso non le interessa più perchè deve pagarla, capisco”, ha replicato con una evidente dose di velenosa ironia, incrociando gli sguardi di chi era in coda. Lei non ha avuto alcuna reazione, né ha provato a giustificarsi con un colpo d'ala, magari incolpando la sua sbadataggine. Niente di tutto ciò: incurante del bruttissimo gesto compiuto, è andata via dal locale.

Vi risparmio i successivi commenti, facilmente immaginabili, ancor di più se la destinataria non è certo una persona alla quale mancano i soldi per portarsi a casa, sborsando il dovuto, una crema di cui aveva bisogno, ma solo se, diciamo così, 'gratuita'. Una pessima figura, un micro episodio che, al di là di ogni moralismo, testimonia quanto un certo 'vizietto' sia diffuso. E non solo tra gli avventori, magari indigenti o stranieri, di un esercizio commerciale.