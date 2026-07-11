"Bene l'indennità ma va estesa anche ai medici di pronto soccorso e del 118" Il consigliere regionale Errico: "Porterò la questione all'attenzione della Commissione Sanità"

“Il riconoscimento dell'indennità di pronto soccorso al personale sanitario del comparto rappresenta un segnale positivo e un atto di giustizia nei confronti di professionisti che, ogni giorno, garantiscono assistenza in condizioni spesso estremamente complesse. È una scelta che va nella direzione della valorizzazione del lavoro svolto nei reparti di emergenza e urgenza e che, pertanto, accolgo con favore”.

Lo dichiara il consigliere regionale e membro della Commissione Sanità Fernando Errico, commentando l'intesa raggiunta in Regione Campania tra il presidente della Giunta Roberto Fico e le organizzazioni sindacali del comparto sanitario. “Credo, tuttavia, che questo percorso debba essere completato con un ulteriore passo. L'indennità deve essere riconosciuta anche al personale medico impegnato nei pronto soccorso, nelle Obi e nel servizio di emergenza territoriale 118. I medici condividono quotidianamente gli stessi carichi di lavoro, le medesime responsabilità e gli stessi rischi operativi del restante personale sanitario. Escluderli da questo riconoscimento rischia di creare una disparità che non trova alcuna giustificazione sul piano organizzativo né su quello professionale”.

Per Errico il tema della valorizzazione delle risorse umane è strettamente legato alle criticità evidenziate dal XIV Rapporto Crea Sanità, che colloca ancora la Campania nelle ultime posizioni della graduatoria nazionale sulla tutela della salute.

“I dati del rapporto ci dicono con chiarezza che la nostra regione è chiamata ad accelerare il processo di miglioramento del sistema sanitario. Le maggiori criticità riguardano la medicina territoriale, l'assistenza domiciliare e quella residenziale, servizi indispensabili in una regione caratterizzata da un progressivo invecchiamento della popolazione e da un aumento delle fragilità”.

Secondo il consigliere “una sanità efficiente significa garantire tempi di risposta adeguati, ridurre le liste d'attesa, rafforzare la medicina di prossimità e assicurare una presa in carico efficace dei pazienti. Tutto questo passa inevitabilmente anche dalla valorizzazione delle professionalità che operano in prima linea. Se vogliamo rendere più attrattivi i pronto soccorso e contrastare la crescente difficoltà nel reperire medici dell'emergenza-urgenza, è necessario prevedere strumenti economici e contrattuali adeguati”.

Errico annuncia quindi un'iniziativa nelle sedi istituzionali regionali. “Porterò la questione all'attenzione della Commissione Sanità affinché si apra un confronto finalizzato all'estensione dell'indennità anche al personale medico dei pronto soccorso e del 118. Sarebbe un segnale di equità nei confronti di chi garantisce il funzionamento dell'intero sistema dell'emergenza e, allo stesso tempo, un investimento concreto per rafforzare la sanità campana”.