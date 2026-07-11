Dipartita Peppino Di Capri, Mastella: "Piango un amico" Il sindaco di Benevento: "Suo inconfondibile stile musicale ci accompagnerà sempre"

"Piango e ricordo con affetto Peppino di Capri. Un amico, un maestro della musica italiana". Così il sindaco di Benevento, Clemente Mastella dopo la notizia dell amorte del cantante, pianista e attore italiano.

Il primo cittadino ricorda: "Il suo stile inconfondibile, le sue melodie con cui abbiamo ballato restano nella storia della musica italiana.

Spesso per puro spirito di amicizia e venuto a Benevento, partecipando gratis a manifestazioni di beneficenza.

Ciao Peppino, con affetto. La tua musica ci accompagnerà per sempre. Condoglianze sentite ai familiari", così il sindaco di Benevento Clemente Mastella ricorda con commossa partecipazione la dipartita di un grande interprete della canzone quale è stato Peppino Di Capri".

