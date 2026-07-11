Mensa, riunione al Comune: "Dialogo sereno aperture sul pasto da casa" "Gli istituti si autodetermineranno secondo le più opportune condizioni didattiche e logistiche"

Presieduta dal sindaco Clemente Mastella si è svolta stamane una riunione sulla mensa scolastica cui hanno partecipato l'assessore al Bilancio Giovanna Razzano, il delegato all'Istruzione Marcello Palladino e dirigenti scolastici, dell'Asl e di Palazzo Mosti. "Il clima è stato - afferma il consigliere Palladino - sereno e costruttivo. Il Comune ha messo in campo tutto ciò che doveva e sono garantiti mille pasti più un margine aggiuntivo del 20 per cento, come prescritto dal Capitolato della gara. C'è stata volontà di dialogo e apertura sull'opzione del pasto da casa, sul quale gli istituti si autodetermineranno secondo le più opportune condizioni didattiche e logistiche".

