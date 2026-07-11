Rotary Club Valle Telesina: Maria Di Santo traccia il percorso Già un primo risultato: acquistato di un elettrocardiografo per effettuare screening nelle scuole

A Telese Terme si è svolta la solenne cerimonia del "Passaggio di Consegne" del Rotary Club Valle Telesina. L'evento, che segna ufficialmente l'inizio del nuovo anno rotariano, ha visto il tradizionale e suggestivo passaggio del collare al neo Presidente, Maria Di Santo.

Al centro della serata il discorso programmatico del Presidente Di Santo che con parole cariche di emozione ma fermamente orientate alla concretezza operativa, la neo eletta ha tracciato la rotta del proprio mandato, ponendo l'accento sulla forza della sinergia comunitaria. Un intervento che ha toccato le corde più sensibili dei presenti, alternando la visione strategica globale del Rotary International a una fortissima vocazione per l'azione locale. Subito dopo aver ufficialmente presentato la nuova squadra che la affiancherà in questo percorso direttivo, la Presidente Di Santo ha voluto fare un annuncio straordinario, svelando un traguardo di grandissimo impatto sociale già pienamente raggiunto: l'acquisto di un elettrocardiografo. La strumentazione consentirà di avviare immediatamente un capillare programma di screening cardiologici gratuiti presso gli istituti scolastici del territorio. Il progetto prenderà vita grazie a un team dedicato che si avvarrà dell'essenziale supporto e della competenza dei medici cardiologi amici del club.

"Con questo primo, fondamentale risultato – ha sottolineato con orgoglio Maria Di Santo nel suo discorso – ognuno dei presenti, pur non essendo formalmente socio del Rotary, ha fatto intimamente proprio il nostro motto storico 'Service above self' (Servire al di sopra di ogni interesse personale). Avete dimostrato sul campo cosa significhi declinare nei fatti il tema internazionale di questo anno rotariano: 'Creare un impatto duraturo'."

La Presidente ha poi ribadito con forza l'identità inclusiva del club, definendo il Rotary Club Valle Telesina come "la casa aperta e accogliente di tutti coloro che vorranno unire le proprie energie e contribuire attivamente alle specifiche finalità filantropiche che ci muovono", un porto sicuro in cui i piccoli rivoli della solidarietà individuale possono confluire per formare un grande mare di beneficenza collettiva. Concluso il momento formale e protocollare del passaggio del collare, la serata è proseguita con la tradizionale conviviale. I giardini del Grand Hotel Telese hanno fatto da sfondo a un proficuo momento di confronto spontaneo e condivisione. L'entusiasmo sollevato dalle parole della Presidente e dalla concretezza del primo obiettivo già raggiunto ha generato un'immediata reazione positiva: molti dei presenti hanno manifestato la formale disponibilità a collaborare attivamente alle prossime iniziative del sodalizio, e non sono mancate esplicite manifestazioni di volontà, da parte di alcuni autorevoli ospiti, di entrare a far parte ufficialmente della famiglia rotariana della Valle Telesina nel prossimo futuro. Ma intanto tutto il club è già operativo: è infatti in fase di sviluppo un importante progetto finalizzato a creare un ponte di solidarietà con la popolazione venezuelana, che verrà strutturato e veicolato attraverso i canali ufficiali e internazionali del Rotary.

Di seguito la composizione formale del Consiglio Direttivo del Rotary Club Valle Telesina per il nuovo anno sociale: PRESIDENTE: Maria Di Santo • VICE PRESIDENTI: Luisa Faiella e Armando Lucci • PAST PRESIDENT: Ferdinando Ceglia PRESIDENTE ELETTO: Giuseppe Francese • SEGRETARIO DEL CLUB: Armando Lucci • TESORIERE: Vincenzo Fuschini PREFETTO: Filippo Sardisco • VICE PREFETTI: Ludovico Prete e Monica Pacelli • SEGRETARIO AMMINISTRATIVO: Antonio Saiano.

