Indennità di Pronto Soccorso. La Fp Cisl: risultato che premia determinazione" La Segretaria Irpinia - Sannio, Petrucciani: riconosce il valore dei professionisti dell'emergenza

La CISL FP Irpinia Sannio accoglie con grande soddisfazione l'accordo sottoscritto l'8 luglio dalla CISL FP Campania con la Regione Campania sull'indennità di Pronto Soccorso. Si tratta di un'intesa che rappresenta un importante passo avanti nel percorso di valorizzazione del personale sanitario impegnato nei servizi di emergenza-urgenza e che conferma la validità dell'azione sindacale portata avanti con coerenza e determinazione dalla Federazione regionale.

L'accordo arriva al termine di un confronto lungo e articolato, nel quale la CISL FP Campania ha mantenuto ferma una posizione chiara: riconoscere economicamente il lavoro di chi opera nei contesti assistenziali più complessi, superando le criticità che avevano caratterizzato la precedente intesa del 2022. In particolare vengono infatti riconosciuti importi più consistenti e una più ampia valorizzazione del personale coinvolto nell'attività di emergenza. Nello specifico sono previsti 350 euro mensili per il personale infermieristico e ostetrico, 240 euro mensili per il personale tecnico e sociosanitario e 140 euro mensili per il restante personale interessato.

Per la Segretaria Generale della CISL FP Irpinia Sannio, Sonia Petrucciani, il risultato ottenuto dimostra come il dialogo e la coerenza possano produrre risultati concreti.

"Questo accordo è la dimostrazione che portare avanti con serietà e determinazione le proprie convinzioni può tradursi in un beneficio reale per i lavoratori. La CISL FP non ha mai assunto posizioni di principio o di contrapposizione pregiudiziale: abbiamo semplicemente chiesto che il personale dell'emergenza-urgenza ricevesse un riconoscimento economico adeguato alla complessità delle funzioni svolte e ai sacrifici affrontati ogni giorno. Oggi possiamo dire che è stato compiuto un passo importante nella giusta direzione."

Secondo Petrucciani, il valore dell'intesa va oltre l'aspetto economico.

"Riconoscere un'indennità più significativa significa affermare un principio fondamentale: chi opera nei Pronto Soccorso e nella rete dell'emergenza garantisce ogni giorno un servizio essenziale ai cittadini, spesso in condizioni di particolare pressione organizzativa e professionale. Era necessario dare un segnale concreto di attenzione e rispetto verso questi lavoratori."

La CISL FP Irpinia Sannio evidenzia tuttavia che il percorso di valorizzazione del personale sanitario non può fermarsi a questo risultato.

"L'accordo dell'8 luglio costituisce una base importante sulla quale continuare a costruire. Restano ancora temi aperti che richiedono il massimo impegno sindacale: dall'ampliamento della platea dei beneficiari al superamento delle disparità ancora esistenti tra le diverse realtà del sistema sanitario regionale, fino al rafforzamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa e al welfare aziendale. Su questi obiettivi continueremo a lavorare in piena sintonia con la CISL FP Campania."

La CISL FP Irpinia Sannio rinnova infine il proprio impegno a essere punto di riferimento per tutti i lavoratori della sanità, promuovendo una rappresentanza fondata sull'ascolto, sulla competenza e sulla concretezza delle proposte.

"Ogni risultato raggiunto è il frutto di un lavoro quotidiano fatto di confronto, presenza nei luoghi di lavoro e capacità di costruire soluzioni. Continueremo a percorrere questa strada, convinti che investire sulla dignità professionale degli operatori sanitari significhi investire anche sulla qualità dei servizi offerti ai cittadini."