Con lo scooter sui binari: cade e si ferisce, paura nella notte E' accaduto nel territorio di Apollosa. Danni alla linea ferroviaria. Malcapitato in ospedale

Momenti di paura la scorsa notte per un giovane che, per cause in corso di accertamento, giunto al bivio di Apollosa in sella al suo scooter, invece di imboccare la statale, è finito con il motociclo sui binari percorrendo alcuni metri.

Corsa finita rovinosamente sulle pietre della strada ferrata dopo aver tranciato alcuni paletti e sistemi elettrici presenti lungo la massicciata. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i soccorritori del 118 , i carabinieri e i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area.

Soccorso, il malcapitato è stato poi trasportato in ospedale in codice rosso. Sull'incidente sono in corso le indagini dei carabinieri che hanno effettuato i rilievi per cercare di ricostruire l'accaduto.

In mattinata sopralluogo anche del personale Eav per ripristinare la linea che, come si ricorderà, non è ancora stata riattivata dopo gli importanti lavori di rifacimento.