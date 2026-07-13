Anche io sono la Protezione Civile si chiude con successo il campo di Benevento Petito: così si rimarca l'importanza del volontariato

Si è conclusa con grande entusiasmo e partecipazione l’edizione 2026 del campo scuola “Anch’io sono la Protezione Civile”, l’iniziativa nazionale promossa dal Dipartimento della Protezione Civile e realizzata a Benevento grazie alla sinergia tra l’Associazione di Protezione Civile, il Comune di Benevento e la Regione Campania. Il campo, che ha avuto come quartier generale la nuova sede di via Santa Colomba 143, ha visto protagonisti 26 ragazzi e ragazze di età compresa tra i 10 e i 13 anni provenienti dal capoluogo sannita e dai comuni limitrofi.

Per un'intera settimana, i giovani partecipanti hanno vissuto un'esperienza intensa e formativa, affrontando la prova del pernottamento obbligatorio in tenda, strutture che loro stessi hanno contribuito a montare e gestire sotto la guida esperta dei volontari, simulando le reali dinamiche di accoglienza e gestione delle emergenze.

Il percorso didattico e operativo ha permesso ai ragazzi di toccare con mano il funzionamento del Servizio Nazionale di Protezione Civile. Tra lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche sul campo, sono stati affrontati i temi chiave della prevenzione dei rischi sul territorio, della tutela dell’ambiente e del patrimonio boschivo, oltre all’importanza della conoscenza dei piani di emergenza comunali.

Particolarmente significativi sono stati i momenti di incontro con le Istituzioni e le Forze dell'Ordine: i ragazzi hanno potuto confrontarsi direttamente con i Carabinieri, Vigili del Fuoco, INGV e altre autorità del territorio, comprendendo il valore della legalità, della cittadinanza attiva e del lavoro di squadra.

Grande soddisfazione è stata espressa dal Presidente dell'Associazione, Aniello Petito, che ha dichiarato a conclusione dell'evento: "Educare i giovani alla prevenzione, al rispetto delle regole e alla responsabilità condivisa significa piantare i semi per i cittadini consapevoli di domani, capaci di mettere le proprie competenze al servizio della comunità nei momenti di difficoltà. Questo campo scuola dimostra ancora una volta l'importanza del volontariato sul nostro territorio".

Un evento riuscito grazie all'Amministrazione Comunale di Benevento, al consigliere delegato Italo Barbieri, e a tutto lo staff di educatori e volontari, per il costante supporto organizzativo e logistico, garantendo lo svolgimento delle attività in piena sicurezza, regalando ai ragazzi un' esperienza unica all'insegna della solidarietà e dello spirito di squadra.